Минобороны сообщило о возвращении из плена 82 военнослужащих РФ

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

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С подконтрольной Киеву территории Украины 31 декабря на родину из плена возвращены 82 российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что в плену военным грозила смертельная опасность. Освобожденных россиян доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ. В столице они пройдут курсы лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, — говорится в сообщении ведомства.

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, которого цитирует RT, поблагодарил Минобороны за слаженную и четкую работу по освобождению военнопленных.

Новый год наши герои встретят на Родине, в России. Спасибо Минобороны РФ за четкую, слаженную, оперативную работу, — сказал парламентарий.

6 декабря Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 60 военнопленных ВС РФ, которым грозила смертельная опасность. В Telegram-канале военного ведомства уточнили, что солдат вернули на родину в результате переговоров с украинскими властями. Военных доставят в московские больницы при Минобороны самолетами ВКС России для прохождения лечения с дальнейшей реабилитацией.

Ведомство уточняло, что все военнопленные нуждаются в психологической помощи.