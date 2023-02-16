Россия вернула более 100 военнослужащих из украинского плена Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 101 российского военнослужащего

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Вернувшийся из украинского плена во время встречи с родными в Луганске

Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 101 российского военнослужащего после переговоров с Киевом. В заявлении ведомства отмечается, что в плену им грозила смертная казнь. Солдаты будут доставлены самолетами в Москву, где пройдут курс реабилитации. Сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Сегодня, 16 февраля, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращен 101 российский военнослужащий, которым в плену грозила смертельная опасность, — говорится в сообщении.

8 января Минобороны сообщило, что российское военное командование договорилось с украинской стороной о возвращении из плена 50 военнослужащих ВС РФ.

31 декабря прошлого года на родину из украинского плена были возвращены 82 российских военнослужащих. До этого Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 60 военнопленных ВС РФ.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала ООН и Красный Крест потребовать от киевского руководства не применять пытки в отношении пленных, так как это нарушает положения Женевской конвенции 1949 года.

Документ запрещает применение пыток, насилие и действия, унижающие достоинство человека. Основанием для обращения в ООН стали кадры издевательств над российскими военнопленными, полученные уполномоченным от их родственников.