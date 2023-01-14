Москалькова призвала потребовать от Украины соблюдать Женевскую конвенцию Москалькова призвала ООН и Красный Крест требовать от Украины соблюдать Женевскую конвенцию

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова призвала своего украинского коллегу, ООН и Красный Крест потребовать от киевского руководства не применять пытки в отношении пленных. Она рассказала, что получила кадры от родственников попавших в плен российских военнослужащих, где запечатлены издевательства над последними. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале российского омбудсмена.

Призываю уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека, Комитет ООН против пыток, Европейский комитет по предупреждению пыток, Верховного комиссара ООН по правам человека и Международный комитет Красного Креста незамедлительно потребовать от украинской стороны соблюдения Женевской конвенции 1949 года, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека, — написала Москалькова.

Она также добавила, что в настоящее время готовит обращение в адрес председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Ранее Москалькова рассказала о третьем раунде переговоров с украинским коллегой Дмитрием Лобунцом. По словам российского омбудсмена, стороны обсудили итоги работы по взаимному оказанию помощи гражданским лицам.

Кроме того, Москалькова заявила, что в ходе контактов с украинским и турецким коллегами Дмитрием Лубинцом и Шерефом Малкочем идея президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о создании гуманитарных коридоров для раненых не обсуждалась. Омбудсмен подчеркнула, что видит с украинской стороны готовность продолжать диалог. Она отметила, что на сегодняшний день есть конкретные результаты как по поиску без вести пропавших, так и по взаимному возвращению детей в семьи.