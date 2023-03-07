Ермак заявил, что в ходе обмена пленными на Украину вернулись 130 военных

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Telegram-канале, что в рамках обмена военнопленными с Россией на родину вернулись 130 украинцев. По его словам, среди них есть как мужчины, так и женщины.

Обмен пленными, нам удалось вернуть домой 130 наших людей — 126 защитников и 4 защитниц, — написал Ермак.

Он отметил, что среди вернувшихся из плена — бойцы ВСУ, нацгвардейцы, пограничники и сотрудники государственной специальной службы транспорта.

Среди них — 87 защитников Мариуполя, 71 из которых — из «Азовстали». Также возвращаем взятых в плен в районе Бахмута и Соледара — всего 35 человек из Донецкого направления, — пояснил Ермак.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в результате переговорного процесса с территории Украины возвращены 90 российских военнослужащих. Освобожденные военнослужащие ВС РФ будут доставлены в Москву для прохождения лечения.

8 января Минобороны сообщило, что российское военное командование договорилось с украинской стороной о возвращении из плена 50 военнослужащих ВС РФ. 31 декабря прошлого года на родину из украинского плена были возвращены 82 российских военнослужащих. До этого Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 60 военнопленных ВС РФ.