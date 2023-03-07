Минобороны сообщило о возвращении 90 военных из украинского плена

Фото: Министерство обороны РФ

В результате переговорного процесса с территории Украины возвращены 90 российских военнослужащих, сообщило ТАСС со ссылкой на Минобороны. Отмечается, что освобожденные военнослужащие ВС РФ будут доставлены в Москву для прохождения лечения.

7 марта в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, — сказали в ведомстве.

Ранее Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 101 российского военнослужащего после переговоров с Киевом. В заявлении ведомства отмечается, что в плену им грозила смертная казнь. Солдаты будут доставлены самолетами в Москву, где пройдут курс реабилитации. Сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

8 января Минобороны сообщило, что российское военное командование договорилось с украинской стороной о возвращении из плена 50 военнослужащих ВС РФ.

31 декабря прошлого года на родину из украинского плена были возвращены 82 российских военнослужащих. До этого Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 60 военнопленных ВС РФ.