Украина заявила о передаче России всех тяжело раненных пленных

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Украина передала России всех тяжело раненных пленных, которые были захвачены с начала конфликта, сообщил украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. В Telegram-канале штаба подчеркнули, что всех пленных, подлежащих транспортировке, вернули российской стороне без каких-либо условий. Минобороны РФ пока не подтверждало и не комментировало эту информацию.

В данном случае речь идет не об обмене военнопленными, а именно о репатриации: возвращении тяжело раненных пленных без каких-либо условий, как это предусматривает международное гуманитарное право, — говорится в сообщении штаба.

Точное число возвращенных тяжело раненных российских военнопленных не уточняется. Штаб также опубликовал фото и видео с мужчинами в бинтах на носилках, их переносят в машины скорой помощи. Представители Киева отметили, что надеются на аналогичный шаг с российской стороны, призвав международное сообщество усилить давление на РФ.

Последний на данный момент обмен пленными между Россией и Украиной был проведен 7 марта. Минобороны РФ сообщало, что с подконтрольной Украине территории были возвращены 90 российских военнослужащих. В офисе президента Украины, в свою очередь, сообщали о возвращении 130 военных, среди которых 126 мужчин и четыре женщины. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что Киев вопреки ранее достигнутым договоренностям по формуле «160 на 160» в итоге согласился вернуть лишь 90 человек.