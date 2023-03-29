Mash: диверсанты ВСУ пытались прорваться в Брянскую область на пикапах

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Telegram-канал Mash сообщил о попытке украинских диверсантов прорваться на двух пикапах на территорию Брянской области. По данным канала, российские военные отбили атаку, уничтожив восьмерых нападавших. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

По информации канала, диверсанты намеревались проникнуть на территорию области через деревню Ломаковка. Они были встречены артиллерийским огнем. В результате одна из машин была взорвана, вторая скрылась.

По сообщению Mash, среди российских военнослужащих и мирных жителей в ходе атаки никто не пострадал, разрушений нет.

В начале марта украинские диверсанты совершили нападение в селе Любечане Брянской области. Тогда погибли два человека, еще двое пострадали. Одним из получивших ранения был 10-летний мальчик Федор. Он помог двум девочкам, с которыми ехал в школу, выбраться в безопасное место. Затем вместе с ними на попутной машине покинул место происшествия.

Президент России Владимир Путин наградил мальчика медалью «За отвагу». Кроме того, Федор был отмечен ведомственной медалью СКР «За доблесть и отвагу».