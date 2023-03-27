Путин наградил медалью «За отвагу» 10-летнего жителя Брянской области Путин подписал указ о награждении медалью «За отвагу» 10-летнего жителя Брянщины Федора

Фото: avbogomaz/vk.com

Мальчик Фёдор с мамой (справа)

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За отвагу» 10-летнего мальчика Федора, спасшего двух девочек при нападении украинских диверсантов в Брянской области. В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, отмечается, что мальчик проявил мужество при исполнении гражданского долга.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить медалью «За отвагу» Симоненко Федора Витальевича, — говорится в указе.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин и сотрудники его администрации восхищены героизмом мальчика. По его словам, его подвиг будет отмечен особо.

В начале марта стало известно, что Федору вручили ведомственную медаль СКР «За доблесть и отвагу». Глава региона Александр Богомаз отметил, что в России рождаются настоящие герои, готовые проявлять в опасных для жизни условиях самоотверженность, доблесть и отвагу, принимать мужественные решения.

Федор и две младшие девочки находились в одной из двух машин, которые обстреляли украинские диверсанты в брянском селе Любечане днем 2 марта. Водитель машины погиб, в то время как раненый мальчик помог девочкам выбраться в безопасное место, а затем вместе с ними на попутной машине покинул место происшествия.