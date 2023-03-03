Путина восхитил героизм мальчика Федора Песков: Путин и вся страна восхищены героизмом мальчика Федора в Брянской области

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и все сотрудники администрации в Кремле восхищены героизмом мальчика Федора из Климовского района Брянской области, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, подвиг 10-летнего ребенка, как и погибшего водителя «Нивы», будет отмечен особо.

Разумеется, мы все — и в Кремле, и президент, — мы восхищены геройством и мальчика, и мужчины (погибшего водителя «Нивы»). Вся страна гордится ими. Разумеется, каким-то образом их геройство будет отмечено, — заявил Песков.

Диверсанты проникли в Брянскую область днем 2 марта. Глава рeгиона Александр Богомаз сообщал, что в селе Любечане Климовского района преступники открыли огонь по автомобилю, водитель которого перeвозил детей к школьному автобусу. В результате мужчина погиб, ранение получил мальчик Федор, который находился в машине с двyмя девочками. В итоге ребенок смог отвести детей в лес, а потом, поймав попутку, доехать с ними до безопасного меcта.

Сенатор Ольга Ковитиди заявила, что Фeдора, получившего ранение при атаке диверсантов в Брянской области, могут представить к государственной награде за проявленное мужеcтво. Парламентарий заявила, что если десятилетний ребенок, будучи раненым, помог спастись двум маленьким девочкам, его подвиг не оcтавят без внимания и пригласят мальчика в Совет Федерации, чтобы вручить медаль.