Появилось видео с места нападения украинских диверсантов в Брянской области

Фото: МО Украины

Архивное фото, военнослужащие ВСУ

ФСБ опубликовала видео с места атаки украинских диверсантов в Брянской области. По последним данным, погибли двое мирных жителей и еще двое пострадали.

На кадрах видны два легковых автомобиля. У одного из них пулями изрешечены стекла и кузов. На водительских местах обеих машин находятся тела мужчин. Кроме того, заметны следы крови, гильзы от стрелкового оружия, а также предметы, похожие на мины.

О проникновении украинских диверсантов в Брянскую область стало известно накануне. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что они обстреляли автомобиль, перевозивший детей, в селе Любечане. В результате атаки погиб водитель этой машины, а также еще один мужчина 1966 года рождения.

Огнестрельное ранение получил 10-летний мальчик, он был госпитализирован и успешно прооперирован. По словам губернатора Александра Богомаза, пуля, которая попала в ребенка, была натовского производства.

По данным Telegram-канала SHOT, пострадал еще 35-летний мужчина, а также получили ранения два пограничника при зачистке населенных пунктов региона от украинских диверсантов.