Гендиректор МАГАТЭ прибыл в Энергодар на Запорожскую АЭС

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Энергодар на Запорожскую АЭС, передает РИА Новости. Его сопровождают руководство станции и технический персонал.

В составе делегации Международного агентства по атомной энергии собраны представители Словакии, Японии и Франции. Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа подтвердил, что трое представителей МАГАТЭ останутся на ЗАЭС после отъезда Гросси. Основная часть визита продлится порядка семи часов.

Это уже второй второй визит Гросси на АЭС и первый с тех пор, как 1 сентября прошлого года он учредил постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.

Гросси называл территорию АЭС в Запорожской области зоной крайней нестабильности. 27 марта он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на территории Днепровской ГЭС. Украинский лидер показал главе МАГАТЭ разрушения на территории стратегического объекта.

Ранее Гросси сообщил, что организация больше не работает над идеей создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. Теперь в МАГАТЭ выступают за прекращение боевых действий вокруг атомной электростанции. По его словам, сейчас Международное агентство по атомной энергии может только «следить за тем, чтобы не атаковали станцию».