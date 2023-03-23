Гросси назвал новую цель в защите Запорожской АЭС В МАГАТЭ отказались от идеи создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС

Фото: Fabio Frustaci/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация больше не работает над идеей создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Теперь в МАГАТЭ озаботились прекращением боевых действий вокруг атомной электростанции, рассказал он на семинаре в американском неправительственном Совете по международным отношениям, сообщает ТАСС.

На вопрос журналистов, получила ли идея Гросси по созданию демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС достаточную международную поддержку, глава МАГАТЭ ответил, что об этом в организации больше не говорят.

Мы прекрасно понимаем, какие дополнительные сложности это принесет, особенно в зоне активных боевых действий. Чрезвычайно трудно будет осуществлять процесс верификации — через более чем одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной. Поэтому мы [больше] не рассматриваем это, — подчеркнул Гросси.

По его словам, МАГАТЭ сейчас может только «следить за тем, чтобы не атаковали станцию или не использовали станцию для нападения».

Ранее Рафаэль Гросси заявил, что не обладает полномочиями для исключения России из работы МАГАТЭ. Он добавил, что некоторые страны выступают за исключение Москвы из работы агентства из-за происходящего на Украине. По его словам, для этого существуют процедуры.