Глава МАГАТЭ может приехать в Россию в ближайшие дни

Фото: Pavel Bednyakov/Kremlin Pool/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил агентству Associated Press, что может посетить Россию в ближайшие дни. Он отметил, что переговоры о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС в последнее время проходили «не без прогресса».

Это зона крайней нестабильности. Поэтому на переговоры, конечно, влияют продолжающиеся военные действия. Я бы не стал описывать процесс последних нескольких месяцев как процесс, который не привел к какому-либо прогрессу, — сказал он.

27 марта Гросси встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на территории Днепровской ГЭС. Он подчеркнул, что объект является частью энергосистемы Украины, обеспечивающей безопасность Запорожской атомной станции.

Как заявил ранее советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа, визит Гросси на Запорожскую АЭС и ротация инспекторов организации должны состояться 29 марта. Он указал, что в составе делегации МАГАТЭ во главе с Гросси будут значиться 18 человек.

До этого Гросси заявил, что организация больше не работает над идеей создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. Теперь в МАГАТЭ озаботились прекращением боевых действий вокруг атомной электростанции, рассказал он. По его словам, МАГАТЭ сейчас может только «следить за тем, чтобы не атаковали станцию».