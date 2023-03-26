Названа дата визита Гросси на Запорожскую АЭС ТАСС: визит главы МАГАТЭ на ЗАЭС и ротация инспекторов состоятся 29 марта

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС и ротация инспекторов организации должны состояться 29 марта, рассказал ТАСС советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа. Он указал, что в составе делегации МАГАТЭ во главе с Гросси будут значиться 18 человек.

В среду встречаем на Запорожской АЭС делегацию во главе с Гросси, их 18 человек. Одновременно произойдет ротация инспекторов МАГАТЭ, — сказал Карчаа.

Информация о визите главы МАГАТЭ на ЗАЭС появилась на сайте организации 25 марта. В публикации говорится, что Гросси планирует лично оценить серьезность ситуации с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть острую необходимость защиты АЭС в условиях боевых действий. Как отметил гендиректор МАГАТЭ, ситуация на АЭС остается нестабильной, а угрозы ядерной безопасности «слишком очевидны», несмотря на присутствие на станции экспертов.

Ранее член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киев, многократно обстреливавший территорию крупнейшей в Европе атомной станции, срывает процесс создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Он подчеркнул, что безопасность объекта гарантируется двумя составляющими. По словам Рогова, речь идет о наличии должной охраны и отсутствии обстрелов.