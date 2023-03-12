Украину обвинили в срыве создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС Рогов: режим Зеленского срывает создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Режим президента Украины Владимира Зеленского срывает процесс создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Он подчеркнул, что безопасность станции гарантируется двумя составляющими. По словам Рогова, речь идет о наличии должной охраны и отсутствии обстрелов.

Режим Зеленского срывает любое продвижение в вопросе создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, отказываясь давать какие-либо гарантии по недопущению обстрела атомной станции и ее города-спутника Энергодара. Безопасность АЭС гарантируют две составляющие: отсутствие обстрелов со стороны боевиков ВСУ и должная охрана, которую обеспечивают сотрудники Росгвардии, — заметил Рогов.

Он добавил, что Киев требует демилитаризации территории, при этом занимаясь подменой понятий. Как считает Рогов, украинская сторона хочет воспользоваться моментом, взять в заложники местных жителей, захватить ядерный объект и создать плацдарм для наступления.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона вела активные переговоры с генеральным директором Запорожской атомной станции со стороны Украины Дмитрием Вербицким о демилитаризации ЗАЭС и обмене военнопленными, однако все договоренности были заблокированы Киевом. Он выразил сожаление по этому поводу.

До этого украинский оператор «Энергоатом» сообщил, что Запорожская станция оказалась обесточенной после серии обстрелов в ночь на 9 марта. В компании заявили, что горючего на АЭС осталось на 10 дней и если за это время не будет возобновлено внешнее питание, миру может грозить «авария с радиационными последствиями».