Гросси решил еще раз съездить на ЗАЭС Рафаэль Гросси посетит ЗАЭС на следующей неделе

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Запорожскую АЭС, следует из заявления на сайте организации. Это будет его второй визит на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года.

Из заявления следует, что Гросси планирует лично оценить серьезность ситуации с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть острую необходимость защиты АЭС в условиях боевых действий. Как отметил гендиректор МАГАТЭ, ситуация на АЭС остается нестабильной, а угрозы ядерной безопасности «слишком очевидны», несмотря на присутствие на станции экспертов МАГАТЭ.

Я решил еще раз съездить на Запорожскую АЭС, чтобы своими глазами увидеть, как изменилась ситуация с сентября, и поговорить с теми, кто эксплуатирует объект в этих беспрецедентных и очень сложных условиях. Я по-прежнему полон решимости продолжать делать все, что в моих силах, чтобы помочь снизить риск ядерной аварии, — заявил он.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что режим президента Украины Владимира Зеленского срывает процесс создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Он подчеркнул, что безопасность станции гарантируется двумя составляющими. По словам Рогова, речь идет о наличии должной охраны и отсутствии обстрелов.