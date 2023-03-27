Глава МАГАТЭ встретился с Зеленским на Днепровской ГЭС

Фото: Rosatom/via Globallookpress.com

Рафаэль Гросси

Глава Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на территории Днепровской ГЭС, о чем сообщил в Twitter. Он подчеркнул, что объект является частью энергосистемы Украины, обеспечивающей безопасность Запорожской атомной станции.

Днепровская ГЭС является неотъемлемой частью системы, обеспечивающей ядерную безопасность Запорожской АЭС. Владимир Зеленский показал мне недавний ущерб, нанесенный плотине, — написал Гросси.

Как заявил ранее советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа, визит Гросси на Запорожскую АЭС и ротация инспекторов организации должны состояться 29 марта. Он указал, что в составе делегации МАГАТЭ во главе с Гросси будут значиться 18 человек.

До этого Гросси заявил, что организация больше не работает над идеей создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. Теперь в МАГАТЭ озаботились прекращением боевых действий вокруг атомной электростанции, рассказал он. По его словам, МАГАТЭ сейчас может только «следить за тем, чтобы не атаковали станцию».