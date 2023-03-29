Зеленский рассказал, что будет с Украиной после поражения в Артемовске Зеленский: после поражения в Артемовске граждане и мир будут толкать Киев к компромиссу

Фото: МО Украины

Военнослужащие ВСУ

В том случае, если украинские войска сдадут Артемовск Вооруженным силам России, граждане страны, а также международное сообщество будут толкать власти к компромиссу с Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press. Он добавил, что поражение в этой битве может подорвать боевой дух ВСУ.

Он предсказал, что давление после поражения в Бахмуте придет быстро — как со стороны международного сообщества, так и внутри его собственной страны: «Наше общество будет чувствовать усталость. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними», — говорится в публикации.

По мнению Зеленского, любое хоть сколько-нибудь мелкое поражение на данном этапе военного конфликта с Россией может серьезно отразиться на настроениях как внутри страны, так и за ее пределами. Украинский лидер считает, что возможное поражение ВСУ в Артемовске будет скорее политическим проигрышем, чем тактическим.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы практически полностью зачистили промзону на территории Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ). По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» «работают достаточно жестко, уверенно», создавая тяжелые условия для ВСУ.