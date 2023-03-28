«Невыносимые условия»: российские силы почти зачистили промзону Артемовска Пушилин: российские силы практически полностью зачистили промзону в Артемовске

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

г. Артемовск (Бахмут)

Российские силы практически полностью зачистили промзону на территории Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ), заявил на телеканале «Соловьев Live» врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» «работают, достаточно жестко, уверенно», создали тяжелые условия для ВСУ.

Сейчас они создали невыносимые условия для того, чтобы противник даже аккуратно пытался подвезти БК (боевые комплекты. — NEWS.ru), подвезти резервы, вывезти даже раненых. <...> Что касается самого города, то здесь важным было на самом заводе зачистить промзону, практически об этом уже можно говорить, там ребята добивают боевиков, но то одиночные группы, — заявил Пушилин.

Ранее экс-подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что переполненные морги в населенном пункте Часов Яр, находящемся под контролем Украины, отказываются принимать трупы погибших под Артемовском бойцов ВСУ. По его словам, тела погибших военнослужащих впоследствии перенаправляют в другие крупные населенные пункты. Марочко утверждает, что из-за длительной транспортировки тел умерших сослуживцев у украинских военнослужащих ощущается нехватка боеприпасов и личного состава.