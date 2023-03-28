В ЛНР заявили о переполненных моргах из-за потерь ВСУ под Артемовском Марочко: морги в Часовом Яре оказались переполнены из-за потерь ВСУ под Артемовском

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Тело военнослужащего ВСУ

Морги в населенном пункте Часов Яр, находящемся под контролем Украины, отказываются принимать трупы погибших под Артемовском бойцов ВСУ из-за их большого числа, сообщил в беседе с РИА Новости экс-подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, тела погибших военнослужащих впоследствии перенаправляют в другие крупные населенные пункты.

Ввиду исчерпания ресурсов моргов и плюсовых температур, в населенном пункте Часов Яр медицинские учреждения отказываются принимать тела и направляют «бригады 200» в более крупные населенные пункты, — сказал Марочко.

Он утверждает, что из-за длительной транспортировки тел умерших сослуживцев у украинских военнослужащих ощущается нехватка боеприпасов и личного состава. По мнению Марочко, не хватает сил именно тех, кто занимается перевозкой трупов.

По словам бывшего командира роты батальона «Айдар» Евгения Дикого, российские подразделения почти полностью окружили Артемовск. Он добавил, что российские военные значительно продвинулись и в окрестностях Авдеевки. Дикий считает, что ВС России пытаются фактически повторить под Авдеевкой то, что получилось сделать в Бахмутской операции: окружить и перерезать дороги.