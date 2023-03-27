ВСУ признали почти полное окружение Артемовска В ВСУ сообщили о практически полном окружении Артемовска и полукольце вокруг Авдеевки

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Российские подразделения почти полностью окружили Артемовск, привело слова бывшего командира роты батальона «Айдар» Евгения Дикого издание «Страна.ua». По его словам, российские военные значительно продвинулись и в окрестностях Авдеевки.

Если Бахмут (украинское название Артемовска. — NEWS.ru.) сейчас где-то на 4/5 в кольце, то Авдеевка — пока наполовину, — указано в публикации.

По мнению Дикого, ВС России пытаются фактически повторить под Авдеевкой то, что у них в Бахмутской операции стало успешным — окружение и перерезка дорог.

Ранее британская газета The Sunday Times сообщила, что ВСУ в день теряют от 100 до 200 человек под Артемовском, так что настолько крупные потери могут заставить Киев оставить город. По данным издания, украинским войскам предстоит сделать выбор между удержанием города любой ценой и отходом в Славянск и Краматорск, где ВСУ уже подготовили укрепления для сдерживания дальнейшего наступления российской армии.

Кроме того, украинские военные рассказали, что серьезной проблемой для украинской армии является нехватка артиллерийских орудий и снарядов. По их словам, это повлияло на развитие событий под Артемовском.