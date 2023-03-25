В ВСУ назвали самое смертоносное российское оружие В ВСУ назвали системы «Солнцепек» самым смертоносным российским оружием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» самым смертоносным российским оружием, сообщило издание «Страна.ua». Один из офицеров рассказал, что при залпе этой установки выжить практически невозможно, поскольку она «выжигает все, что можно».

При залпе «Солнцепека» выжить практически невозможно, вне зависимости от того, насколько глубоко ты окопался. Выжигает все, что можно, — рассказал один из офицеров ВСУ.

Кроме того, бойцы заявили, что фугасные авиабомбы (ФАБ) также являются смертоносным оружием. По словам собеседников издания, они «взламывают любые укрепления».

Военные рассказали, что серьезной проблемой для украинской армии является нехватка артиллерийских орудий и снарядов. Они отметили, что это повлияло на негативно складывающуюся ситуацию под Артемовском, поскольку российские силы, воспользовавшись преимуществом в плотности артиллерийского огня, смогли близко подойти к основным дорогам к городу и открыли по ним огонь.

Ранее глава сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия в скором времени может перейти в масштабное наступление на Артемовск. По его словам, основной силой в городе со стороны России являются бойцы ЧВК «Вагнер», однако они уже начинают выдыхаться.