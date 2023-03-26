Названы потери ВСУ в боях за Артемовск Sunday Times: ВСУ в боях за Артемовск теряют до 200 военнослужащих в сутки

Фото: МО Украины

Потери украинской армии в боях за Артемовск составляют от 100 до 200 военнослужащих в сутки, сообщила британская газета The Sunday Times. Как пишет издание, столь большие потери ВСУ могут вынудить их оставить город.

За девять месяцев боевых действий Артемовск был почти полностью разрушен, а 90% его населения, до конфликта составлявшего 70 тысяч человек, покинули город. Но ВСУ все еще держатся, несмотря на то, что ежедневно теряют около 100-200 солдат, — говорится в публикации.

По мнению западных аналитиков, на которых ссылается издание, украинским войскам предстоит сделать выбор между удержанием Артемовска любой ценой и отходов в Славянск и Краматорск, где ВСУ уже подготовили укрепления для сдерживания дальнейшего наступления российской армии.

Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под полный контроль цеха Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ) в северной части города. Отмечалось, что этот завод в декабре 2022 года посещал президент Украины Владимир Зеленский, который приезжал туда поддержать украинских военных и вручить им награды.

Перед этим глава сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что Киев в скором времени может перейти в масштабное наступление в Артемовске. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер», которые являются основной российской силой в городе, уже начинают выдыхаться.