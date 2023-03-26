Группа «Вагнер» заняла завод в Артемовске, куда приезжал Зеленский РИА Новости: бойцы «Вагнера» заняли завод в Артемовске, куда приезжал Зеленский

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Боец ЧВК «Вагнер»

Бойцы группы «Вагнер» взяли под полный контроль цеха Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ), который расположен на севере города, сообщает РИА Новости. По данным агентства, штурм предприятия российскими силами стал неожиданностью для противника: в плену оказался один украинский военнослужащий, еще несколько были уничтожены, в том числе капитан ВСУ.

Мы пытались найти пути в цех, потом я обнаружил этот проход. Зашли незаметно, украинский стрелок нас проворонил. Я услышал, что за стеной разговаривает группа противника. Я скомандовал штурмовикам подойти ко мне, и мы вступили в бой. Скопление вэсэушников ожидало атаки с другой стороны, где мои ребята ранее пытались зайти в цех, — рассказал командир штурмового взвода «Вагнера».

Президент Украины Владимир Зеленский посещал АЗОМ в декабре 2022 года. На заводе он награждал украинских военных. Командир штурмовиков «Вагнера» показал цех, в котором вручались награды делались групповые снимки.

Ранее сообщалось, что группа «Вагнер» перебросила резервы и приступила к штурму центра Артемовска. По данным военкоров, в район направлены семь штурмовых группировок. Бои идут в районе Центрального рынка и вдоль улиц Базарная и Независимости. Также военкоры рассказали о стрелковых боях на улицах Мариупольская и Садовая. При этом отмечается, что на перекрестке улицы Мариупольская и 1-го Бирюковского переулка ВСУ пытаются контратаковать.