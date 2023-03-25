Военкоры: ЧВК «Вагнер» начала штурм центра Артемовска «Военкоры Русской Весны»: российские силы начали решающий штурм центра Артемовска

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» перебросила резервы и приступила к штурму центра Артемовска. По данным военкоров, в район были направлены семь штурмовых группировок. Бои идут в районе Центрального рынка и вдоль улиц Базарная и Независимости.

В районе Ивановского массированное нашествие «вагнеров», — говорится в публикации.

Также военкоры сообщили о стрелковых боях на улицах Мариупольская и Садовая. При этом отмечается, что на перекрестке улицы Мариупольская и 1-го Бирюковского переулка ВСУ пытаются контратаковать.

Ранее один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал журналистам, что российские военные отрезают пути снабжения резервов ВСУ в Артемовске. Вагнеровец сообщал, что российские силы продвигаются северо-западнее Артемовска, отрезая автомобильные пути снабжения украинской армии, и приближаются к железной дороге, по которой Киев перебрасывает резервы в Часов Яр.

В свою очередь военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что озвученные планы ВСУ касательно наступления на Белгород могут оказаться маневром для отвлечения российских войск от активных боевых действий в Артемовске.