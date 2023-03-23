Стало известно о готовящемся масштабном наступлении ВСУ на Артемовск Глава сухопутных войск ВСУ Сырский сообщил о скором наступлении ВСУ на Артемовск

Украинская армия в скором времени может перейти в масштабное наступление на Артемовск, сообщил в своем Telegram-канале глава сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что основной силой в городе со стороны России являются бойцы ЧВК «Вагнер», однако они уже начинают выдыхаться. По его словам, именно этого командование ВСУ и ждало.

Основными силами России на этом направлении являются представители ЧВК «Вагнер». Не щадя ничего, они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском, — написал Сырский.

Как заявил ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин, российские силы почти полностью блокировали Артемовск. Он отметил, что ВС РФ перерезали и взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.

При этом военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал NEWS.ru, что под Артемовском продолжаются очень тяжелые и интенсивные бои, в которых ВСУ пытаются опрокинуть «Вагнер» и деблокировать свои позиции, но пока безуспешно. По его словам, сейчас наблюдается общее снижение активности артиллерии и войск противника. Это открывает для ВС России «окно возможностей», считает эксперт.