Военэксперт рассказал, как «Вагнер» сорвал наступление ВСУ Военэксперт Матвийчук заявил, что действия ЧВК «Вагнер» сделали контрнаступление ВСУ бессмысленным

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Боец ЧВК «Вагнер» на территории Артемовска

ЧВК «Вагнер» нанесла критический урон ВСУ под Артемовском (переименован в Бахмут) и сделала бессмысленным контрнаступление, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, выведены из строя и отправлены на переформирование несколько полноценных украинских армейских бригад и Киеву потребовалось подтягивать резервы.

Киеву потребовалось подтягивать в Артемовск те резервы, которые ВСУ готовили для планирующегося контрнаступления. Ведь группа «Вагнер» действительно вывела из строя и отправила на переформирование несколько полноценных армейских бригад. И сложившаяся ситуация, в целом, делает для ВСУ нецелесообразным наступление на другом направлении. Но это не значит, что киевские полудурки на него все-таки не решатся, — заявил Матвийчук.

Ранее британская газета The Sunday Times сообщила, что ВСУ в день теряют от 100 до 200 человек под Артемовском, так что настолько крупные потери могут заставить Киев оставить город. По данным издания, украинским войскам предстоит сделать выбор между удержанием города любой ценой и отходом в Славянск и Краматорск, где ВСУ уже подготовили укрепления для сдерживания дальнейшего наступления российской армии.

Кроме того, украинские военные рассказали, что серьезной проблемой для украинской армии является нехватка артиллерийских орудий и снарядов. По их словам, это повлияло на развитие событий под Артемовском.