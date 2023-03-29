Патрушев озвучил четыре основные цели спецоперации на Украине Патрушев заявил, что Россия достигнет всех заявленных целей СВО

Фото: Владимир Смирнов/POOL/ТАСС

Николай Патрушев

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал денацификацию, демилитаризацию Украины, а также обеспечение территориальной целостности и безопасности населения главными целями России в ходе СВО, передает ТАСС. Он подчеркнул, что страна достигнет всех заявленных целей, несмотря на возрастающую военную помощь Украине со стороны Запада.

Несмотря на неуклонно возрастающую военную помощь Украине со стороны США и других западных государств, все заявленные цели специальной военной операции будут непременно достигнуты, — заявил он.

Секретарь Совбеза ранее подчеркивал, что Белый дом обманывает и манипулирует гражданами Соединенных Штатов в период системного кризиса в стране. По его словам, под оболочкой демократии скрывается ущемление прав и свобод многих категорий граждан США. Он напомнил, что даже бывший президент США Дональд Трамп был лишен свободы слова и волеизъявления в своей стране.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что мир не должен выстраиваться в парадигме интересов, выгодных лишь США. При этом глава государства отметил, что ситуация в мире меняется и появляются новые центры силы.