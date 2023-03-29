Еще одна страна пообещала передать ВСУ танки Leopard в течение месяца El Pais: Испания передаст Украине шесть танков Leopard после Пасхи

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Leopard 2

Испания поставит на Украину танки Leopard 2 сразу после окончания Пасхи, сообщает El Pais со ссылкой на источники в правительстве страны. В общей сложности Мадрид передаст ВСУ шесть танков, сейчас они проходят учения по стрельбе на военном полигоне в Кордове. В этом году Пасха в Испании празднуется 17 апреля.

В публикации отмечается, что после успешного прохождения учений танки будут переправлены по морю в Польшу, а после — переданы на Украину. Премьер-министр Испании Педро Санчес также объявил, что вслед за обещанными шестью танками Leopard на Украину будут отправлены еще четыре экземпляра, в скором времени их начнут приводить в порядок. Для этого потребуется около шести недель и €4,1 млн.

27 марта Der Spiegel сообщил, что все 18 обещанных Киеву немецких танков Leopard 2 прибыли на Украину. По данным издания, также в зону боевых действий были доставлены около 40 боевых машин пехоты Marder. Маршрут поставок оружия правительство ФРГ держит в тайне.

До этого Der Spiegel уже сообщал, что правительство Германии одобрило поставку Украине 178 танков Leopard 1. По сведениям немецких журналистов, часть машин отправят Киеву этим летом, большую часть — в 2024 году.