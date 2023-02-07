В Германии раскрыли количество танков, которые отправятся Киеву Der Spiegel: правительство Германии одобрило поставку 178 танков Leopard 1 Украине

Фото: Axel Heimken/dpa/Global look Press

Правительство Германии одобрило поставку 178 танков Leopard 1 Украине, сообщает издание Der Spiegel. По сведениям немецких журналистов, часть танков должна будет поступить на Украину этим летом, но большая часть — в 2024 году.

Федеральное правительство делает еще один большой шаг в сфере помощи Украине оружием. Федеральный совет национальной безопасности одобрил поставку 178 танков Leopard 1, — указано в сообщении.

Официально решение еще не принято, его озвучат сегодня вечером.

Ранее сообщалось, что ряд европейских стран готов передать Украине часть имеющихся у них на вооружении танков Leopard. В их числе Нидерланды, Испания, Норвегия, Польша. Варшава также пообещала помочь Киеву танками PT-91 Twardy. Чехия в свою очередь передавать Leopard Украине отказалась. В Праге заявили, что бронетехника нужна для обеспечения собственной безопасности страны.

Газета The New York Times предупредила, что заметная часть обещанного Киеву оружия требует специальной подготовки. Как подчеркивает издание, как правило, такие процессы растягиваются на несколько месяцев. Бывший генсек НАТО Генрих Браусс подчеркнул, что в настоящий момент идет настоящая «гонка со временем».