Стало известно о планах Польши дать Украине еще 60 танков, помимо Leopard Глава офиса Зеленского Ермак: Польша передаст Украине 60 танков PT-91 Twardy

Фото: K2xe/wikipedia.org

Польский основной боевой танк PT-91 Twardy, основанный на лицензионном варианте советского Т-72М1

Польша отправит на Украину 60 танков PT-91 Twardy, об этом сообщил глава офиса президента страны Андрей Ермак в Telegram. Они будут отправлены вместе с 14 танками Leopard 2, поставка которых была анонсирована ранее. Ермак поблагодарил соседнее государство за помощь в вооружении ВСУ.

Польша отправит в Украину 60 танков PT-91 Twardy, вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2. Спасибо союзникам. Раздавим врага, — написал он.

Кабмин Германии ранее объявил, что отправит Украине 14 танков Leopard 2. Власти страны также разрешат другим государствам реэкспортировать бронированные боевые машины Киеву.

Всего к весне украинские войска могут получить от стран Запада около 150 танков, считает депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он подчеркнул, что к этому нельзя относиться несерьезно, поскольку любое предоставленное ВСУ оружие обращено против российских солдат.

Сегодня, 27 января, заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Украине нужно поставлять как оборонительное, так и наступательное оружие. По его словам, в нынешних условиях следует рассматривать любое отправляемое Киеву оружие как оборонительное.