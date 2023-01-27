Польша призвала поставлять Украине наступательное вооружение Замглавы МИД Польши Яблоньский: Украине нужно и оборонительное и наступательное оружие

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Украине нужно поставлять как оборонительное, так и наступательное оружие, заявил в эфире Польского телевидения заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. По его словам, в нынешних условиях следует рассматривать любое поставляемое Украине оружие как оборонительное.

На наш взгляд, сейчас нет смысла разделять оружие на оборонительное или наступательное, то или иное. Украина обороняется, любое оружие, которое мы поставляем Украине, — это оборонительное вооружение. Не должно быть никаких лимитов и ограничений, — подчеркнул замминистра.

Ранее обозреватель Myśl Polska Сильвия Горлицкая предположила, что власти Польши намерены втянуть своих граждан в военное противостояние с Россией, что приведет к уничтожению страны. По ее словам, государство является большим полигоном НАТО и возможным полем боя для оттеснения РФ на восток, тогда как многие ее соотечественники не подозревают о том, что конфликт, в который их толкают, может быть невообразимых масштабов.

Горлицкая считает, что полякам остается лишь надеяться, что Варшава не будет втянута ни в какой конфликт. Обозреватель призвала население «морально готовиться к худшему, потому что политические элиты и власти Польши однозначно хотят совершить акт самоуничтожения в виде вступления поляков в конфликт».