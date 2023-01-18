Власти Польши намерены втянуть своих граждан в военное противостояние с Россией, что приведет к уничтожению страны, такое мнение выразила обозреватель Myśl Polska Сильвия Горлицкая. По ее мнению, Варшава является большим полигоном НАТО и возможным полем боя для оттеснения РФ на восток.

Польша не представляет из себя сколько-нибудь значимого или даже просто самостоятельного политического образования — она лишь большой полигон [для НАТО] и возможное поле боя для оттеснения России как можно дальше на восток, — написала обозреватель.