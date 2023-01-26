В Госдуме подсчитали число танков, которые может получить Украина Депутат ГД Гурулев: к весне Украина может получить порядка 150 танков

Фото: Ukraine Presidential Press Servi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Немецкий основной боевой танк Leopard 2

К весне украинские войска могут получить от стран Запада около 150 танков, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он подчеркнул, что к этому нельзя относиться несерьезно, поскольку любое предоставленное ВСУ оружие обращено против российских солдат.

Я посчитал, что к весне Украине поставят порядка 150 танков. Не надо к этому относиться несерьезно, любое оружие, даже если это рогатка, направлено на уничтожение наших воинов, — написал парламентарий.

Он отметил, что такое количество бронетехники не сможет переломить ситуацию на фронте, однако эти танки — явная угроза. Бороться с ней следует всеми доступными средствами на путях выдвижения, на местах складирования, в районах сосредоточения, на маршрутах выдвижения, на рубежах перехода в атаку, на оборонительных рубежах, считает Гурулев.

Депутат добавил, что немецкие танки Leopard в большинстве своем, кроме модификации А7, сопоставимы с отечественными Т-90. Единственным их преимуществом является возможность «видеть за горизонт». Благодаря сетецентрической системе экипаж может наблюдать на мониторе цели, которые находятся вне зоны видимости.

Ранее военный эксперт и бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев заявил, что боевая техника ВС России сможет легко противостоять танкам НАТО, которые США и Германия собираются отправлять на Украину. Особо он выделил последнюю версию танка Т90-М «Прорыв». По словам эксперта, эта боевая машина «снесет Leopard первым выстрелом».

Руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, в свою очередь, сообщил, что ударный вариант робота «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать бронетехнику, в том числе американские танки Abrams и немецкие Leopard. В зону спецоперации робот, имеющий в системе управления электронный каталог с образами целей, поступит в феврале.