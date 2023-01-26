Рогозин заявил о возможности робота «Маркер» поражать Abrams и Leopard Рогозин заявил о возможности робота «Маркер» поражать западные танки Abrams и Leopard

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Дмитрий Рогозин

Руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что ударный вариант робота «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать бронетехнику, в том числе американские танки Abrams и немецкие Leopard. В зону спецоперации робот, имеющий в системе управления электронный каталог с образами целей, поступит в феврале, отметил он в беседе с РИА Новости.

Робот может автоматически определять технику противника. Например, как только начнутся поставки войскам Украины танков «Абрамс» и «Леопард», «Маркер» получит соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать ПТУРом американские и германские танки, — подчеркнул бывший гендиректор Роскосмоса.

По его словам, также «Маркер» способен автоматически распределять цели по приоритету и в первую очередь поражать наиболее значимую из них подходящим для этого оружием.

Рогозин добавил, что в феврале в Донбасс доставят четыре робота «Маркер» и в разведывательном, и в ударном вариантах. Их обкатают на полигоне, а затем, устранив возможные замечания, проверят на передовой, уточнил он.

Ранее Дмитрий Рогозин сообщил, испытания в зоне спецоперации на Украине и в Донбассе пройдет российский боевой робот «Маркер», умеющий самостоятельно выполнять боевую задачу и обеспечивающий целеуказание объектов врага на расстоянии не менее 15 км. По его словам, роботы уже применялись в качестве системы охраны космодрома Восточный.