В зоне СВО испытают российский боевой робот «Маркер» Рогозин: в Донбассе испытают российский боевой робот «Маркер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский боевой робот «Маркер» пройдет испытания в зоне спецоперации на Украине и в Донбассе, сообщил в Telegram-канале бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, роботы уже применялись в качестве системы охраны космодрома Восточный. Специалист отметил, что организацией испытаний робота занимается инспекторская группа «Царских волков».

«Маркер» обладает техническим зрением и автоматической системой управления, в условиях радиоэлектронной борьбы работает автономно, самостоятельно выполняя боевую задачу, обеспечивая целеуказание объектов врага на расстоянии не менее 15 км, а также отбирая по приоритетам вражеские цели, находящиеся в зоне поражения его собственными огневыми средствами, — написал Рогозин.

Экспериментальная робототехническая платформа «Маркер» была создана в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и НПО «Андроидная техника», который стартовал в 2018 году. Целью проекта является создание и проведение полномасштабной отработки технологий и базовых элементов наземной робототехники.

Ранее замначальника отделения по программным комплексам ГосНИИАС, доцент кафедры «Вычислительная математика и программирование» МАИ Борис Вишняков заявил, что комплекс «Маркер» может искать и эвакуировать с поля боя раненых. Он отметил, что в ходе поисковых работ роботизированная платформа сможет выпускать базирующиеся на ней беспилотники.