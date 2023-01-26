Полковник рассказал, какие танки ВС РФ могут противопоставить западным Полковник Хатылев: Россия сможет противопоставить практически все танки боевой технике НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-90М «Прорыв» во время генеральной репетиции парада на Красной площади

Боевая техника ВС России сможет легко противостоять танкам НАТО, которые США и Германия собираются отправлять на Украину, считает военный эксперт и бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев. В беседе с «Народными Новостями» эксперт объяснил, что практически все танки в России могут уничтожить западную технику.

Один танк погоды не делает, и одним танком воевать никто не собирается. Танк действует на поле боя при авиационном прикрытии, артиллерийском взаимодействии, взаимодействии с соседними частями, поддерживая наступление пехоты и так далее, — отметил Хатылев.

Эксперт уделил особое внимание последней версии танка Т90-М «Прорыв». По его словам, эта боевая техника уже хорошо себя проявила на территории Сирии и в локальных конфликтах. Танк Т90-М «снесет Leopard первым выстрелом», по мнению Хатылева.

Эксперт также уточнил, что Вашингтон планирует отправить на вооружение ВСУ только 31 боевую машину, что не даст Украине никакого преимущества перед ВС России. По словам полковника, помощь Киеву могла бы оказать поставка в размере 700-1000 танков. Он объяснил, что боевым машинам НАТО нечего делать в зоне СВО и по техническим причинам: те же Abrams непригодны для тех дорожных условиях, которые есть в стране.

Здесь не место для его [Abrams] боевого применения, дорог таких нет. Его применение здесь явно под вопросом. Когда он будет действовать в составе роты, взводов, батальона, я хочу сказать, что это будет прекрасная мишень на поле боя для наших артиллерийских, танковых систем, — рассказал Хатылев.

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор назвал катастрофой поставку Вашингтоном Abrams на Украину. Он отметил, что у этих боевых машин «множество проблем», среди которых дорогое обслуживание и газотурбинный двигатель.