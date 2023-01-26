Полковник армии США назвал «катастрофой» посылаемые Киеву танки Abrams Полковник армии США Макгрегор рассказал о проблеме с двигателем у танков M1 Abrams

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Танк M1 Abrams

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что у американского танка M1 Abrams, партию которых Вашингтон пообещал Киеву, существует «множество проблем». Главная из них кроется в газотурбинном двигателе бронемашины, отметил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Это катастрофа. Как из-за расхода топлива, так и в силу наличия грязи, песка и прочего — этот двигатель предназначен для самолетов, для использования на высоте 15 тысяч футов, а не на земле, — подчеркнул бывший советник главы Пентагона.

По мнению Макгрегора, двигатель, которым оснащен M1 Abrams, «разгоняет машину до 50-60 миль в час в направлении противника», и это совсем не тот показатель, требуемый от танка на поле боя.

Он также также напомнил слова замминистра обороны США Колина Каля, назвавшего танк «очень неэкономичной машиной», имеющей высокие требования по техобслуживанию и слишком сложной для украинцев.

У M1 Abrams просто множество проблем — не думаю, что люди хотели бы видеть его в действии из-за страха опозориться, — считает отставной полковник.

Ранее глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов заявил, что танки Abrams уязвимы перед российскими противотанковыми системами. Данную бронетехнику российские специалисты знают, отметил он. По его словам, танки Abrams горят по всему миру.