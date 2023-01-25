Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов заявил, что американские танки Abrams, о поставке которых Киеву объявил Белый дом, уязвимы перед российскими противотанковыми системами. Данную бронетехнику российские специалисты знают, отметил он в беседе с РИА Новости.
Американские танки Abrams уязвимы перед нашими противотанковыми системами, они знакомы российским специалистам, — подчеркнул сенатор.
Власти США 25 января объявили о поставках Киеву 31 танка М1 Abrams, пояснив, что на Украину они попадут через несколько месяцев.
Климов уверен, что 31 танк — «это вообще ни о чем в военно-техническом плане». По его словам, у России на вооружении стоят тысячи танков, у Украины, как считают эксперты, порядка одной тысячи.
Эти танки [Abrams] горят по всему миру, — уточнил он.
Сенатор добавил, что не считает нужным комментировать антироссийские заявления американской «империи лжи». По его мнению, вся кампания военной помощи Украине устроена Белым домом с целью «дрессировать» страны Европы, подчиняя их себе.
Это политическая акция, призванная повязать их банду новыми преступлениями, — заключил он.
Ранее генерал армии запаса Владимир Болдырев заявил, что ВСУ не смогут дойти до Крыма, даже несмотря на поставки Киеву танков M1 Abrams и Leopard 2. По его словам, западные союзники поставят Киеву не более 150 машин, то есть одну танковую бригаду, которую можно будет использовать при наступлении максимум на одном направлении.