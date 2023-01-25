Российский генерал заявил, что танки Leopard не помогут ВСУ дойти до Крыма Генерал Болдырев: из-за сопротивления армии РФ, ВСУ не смогут дойти до Крыма даже с танками Leopard

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

M1 Abrams

ВСУ не смогут дойти до Крыма, даже несмотря на поставки Киеву танков Leopard 2 и M1 Abrams, заявил генерал армии запаса Владимир Болдырев, передает URA.RU. По его словам, западные союзники поставят Киеву не более 150 машин, то есть одну танковую бригаду, которую можно будет использовать при наступлении максимум на одном направлении.

Сколько поставят танков? Ну, сотню-полторы. По большому счету, это танковая бригада. На каком-то одном из направлений при наступлении можно их использовать. На одном — не больше. Я думаю, сейчас Украине прорвать нашу оборону и дойти до Крыма нереально. У нас есть все средства для борьбы с этими танками, — заявил генерал.

Ранее стало известно, что немецкий кабмин решил направить в помощь Украине 14 танков Leopard 2. В Берлине отмечали, что власти приняли это решение после проведения переговоров с партнерами. В офисе британского премьера Риши Сунака в свою очередь заявили, что Британия в ближайшие недели поставит Киеву такое же количество танков Challenger 2. В Лондоне говорили, что в течение нескольких дней уже стартует обучение украинских военных по применению боевых машин.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев сказал, что решение Берлина по отправке танков Leopard 2 Киеву является «крайне опасным», оно переводит конфликт на новый уровень противостояния. По словам дипломата, данный шаг означает окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности за преступления нацистов.