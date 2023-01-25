Посол РФ в ФРГ сравнил передачу танков Киеву с нацистскими преступлениями

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Решение Берлина по отправке танков Leopard 2 Киеву является крайне опасным, поскольку оно переводит конфликт на новый уровень противостояния, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, передает ТАСС. По словам дипломата, данный шаг означает окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности за преступления нацистов.

В очередной раз убеждаемся, что Германия, как и ее ближайшие союзники, не заинтересована в дипломатическом разрешении украинского кризиса, настроена на его перманентную эскалацию и неограниченную накачку киевского режима все новыми смертоносными вооружениями. «Красные линии» остались в прошлом, — заявил Нечаев.

Он отметил, что «указанное решение Берлин принял в дни 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, в которой погибли сотни тысяч советских граждан».

Оно (решение. — NEWS.ru) разрушает остатки взаимного доверия, наносит непоправимый ущерб и без того находящимся в плачевном состоянии российско-германским отношениям, ставит под сомнение возможность их нормализации в обозримом будущем, — резюмировал посол.

Комментируя сообщения немецких СМИ о согласии Берлина поставить Киеву танки Leopard, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что положение Украины вызывает серьезное беспокойство у ее кукловодов. Этим, по его мнению, и объясняется решение Германии. Немецкие танки уже когда-то были на русской земле, в нее и «ушли», напомнил депутат.