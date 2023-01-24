В Госдуме отреагировали на поставку Германией танков Leopard Киеву Депутат Слуцкий: танки Leopard ожидает та же участь, что и другое западное вооружение

Фото: Russian State Duma/Global Look Press

Леонид Слуцкий

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что сообщения СМИ о принятом Берлином решении поставить Киеву танки Leopard означают, что положение Украины вызывает серьезное беспокойство у ее кукловодов. Новая бронетехника Киеву не поможет, ее ожидает та же участь, что и другое поставленное прежде западное вооружение, отметил он в Telegram.

Про «законные цели» не буду даже напоминать... Историю никто не учит. Немецкие танки уже когда-то были на русской земле. В русскую землю и «ушли». Победа неизбежна и будет снова за нами! — считает депутат.

О решении канцлера ФРГ Олафа Шольца отправить Украине современные танки ранее сообщили немецкие СМИ. По мнению Слуцкого, Европа становится «слепой и несамостоятельной», поскольку подобные решения «продавливается из Вашингтона». При этом США не волнует, что отправка танков значительно ослабляет их союзники в Европе. Слуцкий выразил сомнение, что поставки бронетехники помогут режиму украинского президента Владимира Зеленского.

Его подпевалы ранее уже молились то на «джавелины», то на «хаймарсы». Их поставки Украине не заставили Россию прекратить спецоперацию, а большая часть из этих вооружений уже была уничтожена в честном бою, — подчеркнул политик.

Он добавил, что Leopard постигнет та же участь.

Ранее издание Dagens Næringsliv со ссылкой на источники сообщило, что Норвегия может согласиться на поставку Украине восьми из имеющихся у нее в наличии 36 танков Leopard. По данным издания, решение об отправке бронетехники властями Осло может быть принято «через короткое время».