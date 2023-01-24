В Норвегии сообщили о возможной поставке Украине до восьми танков Leopard Dagens Næringsliv: Норвегия сможет поставить Киеву до восьми танков Leopard

Фото: Hinrich Bäsemann/dpa/Global Look Press

Осло, Норвегия

Норвегия может согласиться на поставку Украине восьми из имеющихся у нее в наличии 36 танков Leopard, сообщает Dagens Næringsliv со ссылкой на источники. По данным издания, решение об отправке бронетехники властями Осло еще не принято.

Существует вероятность того, что Норвегия поставит восемь из 36 имеющихся у нее танков Leopard Украине. Через короткое время правительство примет решение о закупке новых танков, — подчеркивается в сообщении.

Издание Spiegel 24 января сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Киеву танки Leopard 2A6. Кроме того, правительство ФРГ также планирует разрешить реэкспорт этих танков, которые принадлежат другим государствам. Без разрешения Берлина ни Норвегия, ни другие страны отправить Киеву танки Leopard не могли.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в настоящее время США не готовы объявить о поставке на Украину танков Abrams. Он подчеркнул, что «когда и если» Вашингтон будет готов объявить о подобной поставке, Минобороны страны непременно даст знать.