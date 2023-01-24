В Пентагоне ответили на новость о предстоящей отправке танков Украине Пентагон: США не готовы анонсировать отправку танков Аbrams Украине

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В настоящее время США не готовы объявить о поставке на Украину танков Abrams. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя информацию СМИ о том, что американские власти якобы намерены направить Киеву данный вид вооружений. Его слова приводит РИА Новости. Райдер подчеркнул, что «когда и если» Вашингтон будет готов объявить о подобной поставке, минобороны страны непременно даст знать.

Относительно сообщений в прессе о том, что США рассматривают возможность предоставления танков Abrams Украине — у меня нет анонсов на данный момент, — сказал представитель Пентагона.

Ранее Sky News Arabia со ссылкой на неназванного представителя Пентагона сообщил о том, что президент США Джо Байден готов передать украинской армии десять танков Abrams. Согласно сообщению телеканала, этот шаг может помочь Берлину принять решение по поставкам Киеву танков Leopard 2.

Позднее Spiegel написал о том, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Киеву танки Leopard 2A6. Речь идет о целой роте танков модели 2A6, состоящих на вооружении бундесвера. Правительство ФРГ также планирует разрешить реэкспорт этих танков, которые принадлежат другим государствам, в том числе Польше. Возможность поставок танков на Украину также рассматривает Франция и Скандинавские страны.