Байден решил «продавить» Берлин поставками Киеву танков Abrams Sky News: Байден готов передать ВСУ десять танков Abrams, чтобы повлиять на Германию

Фото: Jörg Hüttenhölscher via imago-images.de/Global Look Press

Президент США Джо Байден готов передать украинской армии десять танков Abrams, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на неназванного представителя Пентагона. Этот шаг может помочь Берлину принять решение по поставкам Киеву танков Leopard 2.

Как сообщил собеседник канала, ФРГ необходимо перестать упрямиться и передать Leopard Украине. С его точки зрения, для противостояния военной операции РФ Украине требуется 500 танков.

Высокопоставленный украинский чиновник сообщил, что 12 стран согласились передать Украине около 100 танков Leopard. По его словам, это произойдет в том случае, если правительство Германии даст свое разрешение.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил по итогам совещания контактной группы на авиабазе Рамштайн, что страны НАТО и их союзники не смогли договориться по вопросу поставок Украине танков Leopard 2. При этом он добавил, что Альянс продолжит оказывать Киеву военную помощь.

В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия «не будет стоять на пути», если Польша решит поставить Украине танки Leopard 2.