«Не станем стоять на пути»: Бербок разрешила Польше поставить Leopard Киеву Глава МИД ФРГ Бербок: мы не будем препятствовать Польше поставлять танки Leopard Украине

Фото: Juergen Blume / www.imago-images.de / Global Look Press

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия «не будет стоять на пути», если Польша решит поставить Украине танки Leopard 2, сообщает телеканал LCI. Глава немецкого внешнеполитического ведомства добавила, что к Берлину официально по этому вопросу еще не обращались.

В настоящее время этот вопрос не был задан, однако, если бы нас спросили, мы не стали бы стоять на пути, — сказала Бербок.

Она при этом не уточнила, будет ли Берлин против, если примеру Варшавы последуют другие страны Евросоюза.

В Министерстве обороны Германии заявили о готовности передать Украине только 19 самых старых танков Leopard 2, которые используют на учениях для имитации врага. Отмечается, что Берлин таким образом хочет сохранить боеспособность собственной армии.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что не исключает возможность поставок танков Leclerc Украине. Он добавил, что попросил министра обороны проработать данный вопрос. Он подчеркнул, что главным критерием поставок этих танков является недопустимость эскалации конфликта. Он добавил, что военная помощь Украине наступательной бронетехникой не должна ослабить мощности французской армии.