Киев получит 100 немецких танков Leopard, но при одном условии ABC: 12 стран согласились передать Киеву около 100 немецких танков Leopard с разрешения Германии

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Двенадцать стран согласились передать Украине около 100 немецких танков Leopard, сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника. По его словам, это произойдет в случае, если правительство Германии даст свое разрешение.

По словам чиновника, соглашения были достигнуты на встрече контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников. Польша и Финляндия уже публично заявили о готовности передать Киеву танки. По словам украинского чиновника, Испания, Нидерланды и Дания также хотят предоставить Украине некоторое количество танков.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил по итогам совещания контактной группы на авиабазе Рамштайн, что страны НАТО и их союзники не смогли договориться по вопросу поставок Украине немецких танков Leopard 2. При этом он добавил, что Альянс продолжит оказывать Киеву военную помощь.

В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия «не будет стоять на пути», если Польша решит поставить Украине танки Leopard 2. Глава немецкого внешнеполитического ведомства добавила, что к Берлину официально по этому вопросу еще не обращались, однако не уточнила, будет ли Берлин против, если примеру Варшавы последуют другие страны Евросоюза.