В НАТО не согласовали поставку Украине танков Leopard 2

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Страны НАТО и их союзники не смогли договориться по вопросу поставок Украине немецких танков Leopard 2, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус по итогам совещания контактной группы на авиабазе «Рамштайн». При этом он добавил, что Альянс продолжит оказывать Киеву военную помощь, передает РИА Новости.

Я должен констатировать, что по данному вопросу нет единого мнения, — цитирует агентство министра.

Он отметил, что есть «хорошие аргументы» за и против передачи ВСУ танков, и их необходимо тщательно взвесить. Когда будет принято окончательно решение, Писториус сказать затруднился. При этом сообщил, что назначил специальную инспекцию, которая должна оценить последствия решения по поставкам Leopard 2 Киеву, если оно все же будет принято.

Министр также сказал, что Альянс продолжит снабжать Украину ЗРК Patriot, IRIS-T, БМП Marder и другими вооружениями, а также обучать военнослужащих ВСУ обслуживанию этой техники.

Ранее в Кремле заявили, что если западные страны решат поставить Украине танки, то последствия такого шага «будут со знаком минус». Принципиально эти поставки ничего не изменят и не помешают России в достижении целей спецоперации, однако добавят проблем для Украины и ее народа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.