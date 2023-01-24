Шольц под давлением согласился отправить Киеву танки Leopard Spiegel: Шольц принял решение отправить на Украину танки Leopard 2А6

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Киеву танки Leopard 2A6, пишет Spiegel. Речь идет о целой роте танков модели 2A6, состоящих на вооружении бундесвера. Правительство ФРГ также планирует разрешить реэкспорт этих танков, которые принадлежат другим государствам, в том числе Польше. Возможность поставок танков на Украину также рассматривает Франция и Скандинавские страны.

После продолжительных дебатов канцлер Шольц принял решение о поставках боевых танков на Украину. <...> Совсем недавно «Зеленые» и СвДП усилили давление на Шольца, чтобы тот поставил боевые танки Киеву, — говорится в публикации.

Передача техники будет осуществляться прямо со складов бундесвера. В среднесрочной и долгосрочной перспективе могут быть подготовлены к использованию и другие боевые танки из промышленных запасов.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что танки немецкого производства Leopard, модернизированные Т-72 и «какой-то английский неликвид» для Украины в любом случае станет металлолом и не спасет «распадающуюся на части искусственную страну».