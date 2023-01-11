«Станут металлоломом»: Медведев предположил судьбу танков Запада на Украине Медведев заявил, что западные танки не помогут Киеву и скоро превратятся в ржавый металлолом

Фото: Sven Eckelkamp via www.imago-ima/Global Look Press

Танки немецкого производства Leopard, модернизированные Т-72 и «какой-то английский неликвид» для Украины в любом случае станет металлолом и не спасет «распадающуюся на части искусственную страну». Так зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал встречу президентов Польши, Украины и Литвы, на которой политики обсуждали военную помощь Киеву. По его словам, Львов, где проходила встреча, вскоре переименуют в Лемберг, чтобы, как заявил Медведев, «западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам».

Трое убогих из Варшавы, Вильнюса и Киева <...> собрались во Львове. И молятся, как выяснилось, на танки. «Леопарды» там всякие, модернизированные нашими врагами Т-72, <...> ещё какой-то английский неликвид. Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасёт распадающуюся на части искусственную страну, — написал в своем Telegram-канале экс-премьер.

Ранее издание Wprost.pl сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Польши Анджеем Дудой и его литовским коллегой Гитанасом Науседой во Львове. Основной темой встречи стала ситуация на Украине. Дуда пообещал в рамках международной коалиции передать Украине роту (в польской армии — 14 единиц) танков Leopard.

Представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох, в свою очередь, заявил, что республика может передать Киеву лишь символическое число немецких танков Leopard. Он назвал абсурдными заявления о том, что Варшава передаст в распоряжение ВСУ несколько сотен экземпляров бронетехники.